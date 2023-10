Auerhammer erlebt im Derby ein Debakel

Fußball, Landesklasse: SVA unterliegt 1:7 - Auch Schneeberg verliert wieder

Zweites Derby, zweite Pleite: Bedient war nach dem 1:7 (1:4) gegen den SV Tanne Thalheim Hans Dumcke als Trainer des gastgebenden SV Auerhammer. Nur in den ersten Minuten der Landesklasse-Partie sei sein Team sogar die etwas bessere Mannschaft gewesen. Am Ende gehe der Sieg der Gäste - auch in dieser Höhe - in Ordnung.