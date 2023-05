Auf der Halde geht es wieder rund

Rasante und spektakuläre Rennen verspricht der 74. ADAC Motocross, der am Sonntag ab 13 Uhr auf der Gottes-Segen-Schacht-Halde in Lugau stattfindet. "Wir freuen uns schon riesig darauf und hoffen, wieder so rund 2000 Besucher bei uns begrüßen zu können", sagt Ole Stark, der Vorsitzende des MSC Lugau. Bekanntester der rund 100...