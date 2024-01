Auf Robin Hoods und Karl Stülpners Wegen: Bogeschützen ermitteln Landesmeister im Erzgebirge

Konzentration zahlt sich aus. Dies haben einige in der Silberlandhalle Annaberg mit Pfeil und Bogen bewiesen.

Es gibt vermutlich nur wenige Veranstaltungen, bei denen das Verhältnis der Anzahl an Menschen in einer Halle und die Lautstärke in dieser so gegensätzlich sind, wie beim Bogenschießen. Konzentration und eine ruhige Hand sind in diesem Sport gefragt, sodass es bei der Landesmeisterschaft im Bogenschießen am Wochenende in der Silberlandhalle...