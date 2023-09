Aufsteiger aus Aue mit starkem Start: Nur Kleinigkeiten machen den Unterschied

Der EHV Aue hat die kleine Sensation knapp verpasst: Lange hielt der Handball-Zweitligist aus dem Erzgebirge bei der HSG Nordhorn-Lingen - sie darf als Topfavorit gelten - tapfer mit. Trotz der 25:27-Niederlage zieht der Trainer ein insgesamt positives Fazit.

Sieben Stunden Heimreise. Ohne Zählbares zwar, aber mit der Gewissheit: Die Richtung stimmt. Der EHV Aue hat am Freitagabend in der 2. Handball-Bundesliga sein erstes Spiel in dieser Saison bei der HSG Nordhorn-Lingen mit 25:27 (10:12) verloren. Doch die Erzgebirger hielten die Niedersachsen lange auf Trab. "Es war auf jeden noch einmal ein...