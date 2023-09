Aufsteiger darf erstmals jubeln

In der Bezirksklasse der Damen rangieren die Handballerinnen des TSV Zschopau vorerst an vierter Stelle. Dass der Aufsteiger nach der Auftaktniederlage in Meerane eine ausgeglichene Bilanz von 2:2 Punkten vorzuweisen hat, ist der starken Leistung im Heimspiel gegen den TSV Lichtentanne zu verdanken. Frühzeitig stellten die...