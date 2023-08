Aufsteiger kehrt voller Mut zurück auf die Bahn

Kegeln: SV Dörnthal will in der 1. Bezirksklasse eine gute Rolle spielen

Aufsteiger haben es in den neuen Spielklassen meistens schwer. Widerlegt wurde diese Erfahrung im Vorjahr von den Keglern des SV Dörnthal, die als Kreismeister des mittleren Erzgebirges in der 2. Bezirksklasse den Durchmarsch schafften. Von den zwölf Spielen in der Staffel 2 verlor das Team gerade mal eins, sodass es in der neuen...