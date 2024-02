Kegler von Aufsteiger Dörnthal liebäugeln mit dem Double

Ob es in der Meisterschaft am Ende für Platz 1 langt, müssen die Dörnthaler Kegler noch abwarten. Einen anderen großen Erfolg durften sie dagegen schon jetzt bejubeln.

Noch kann der Kreiskeglerverein Mittleres Erzgebirge mit der Anschaffung einer neuen Trophäe warten. Zu verdanken hat er das dem SV Dörnthal, der sich am Sonntag auf der Vier-Bahn-Anlage in Bärenstein den Regionalpokal knapp vor der SG Krumhermersdorf sicherte. Hätte die SG an neutraler Wettkampfstätte triumphiert, wäre der golden...