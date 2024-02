Pokal wird in Bärenstein vergeben

Am Sonntag kämpfen sechs Teams um den "Pokal der Städte und Gemeinden" des Kreiskeglervereins Mittleres Erzgebirge. Ab 9 Uhr rollen auf den Bahnen in Bärenstein die Kugeln. "Wir haben eine neutrale Bahn gewählt, die die Teams nicht kennen", so Roy Timmel vom KKV. Um den Titel kämpfen die SG Krumhermersdorf als Titelverteidiger,...