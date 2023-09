Aufsteiger setzt Achtungszeichen

Die Tischtennisspieler des TTC Lugau haben zum Auftakt der Saison in der Regionalliga Süd für eine Überraschung gesorgt. Der Aufsteiger, der zum ersten Mal überhaupt auf dieser Spielebene antritt, setzte sich beim MSV Hettstedt knapp mit 6:4 durch. Wechselten sich in der ersten Spielhälfte noch Siege und Niederlagen ab, so...