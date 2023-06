Bald Getränkenot im Zschopautal?

Ein Dreier noch, dann darf der BSV Zschopautal in den Feiermodus wechseln. Denn mit einem Sieg wird für den Spitzenreiter das abschließende Spiel gegen Verfolger FV Königswalde bedeutungslos. Und angesichts der Konstellation in der Fußball-Kreisliga Ost dürften die Buchmacher so gut wie nichts ausschütten. Denn: Tabellenführer gegen...