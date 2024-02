Beim Sieger fallen weniger Kegel als beim Verlierer

Kegeln, Bezirk: Zschorlau behält in den direktenDuellen die Oberhand

Trotz weniger gefallener Kegel in der Gesamtholzzahl haben die Kegler des ESV Zschorlau in der 1. Bezirksklasse zuhause gewonnen. So entschieden sie gegen den SV Dörnthal fünf direkte Duelle für sich, was fünf Mannschaftspunkte fürs 5:3 (3169:3188) bedeutete. In der vorgezogenen Partie waren bei den Gastgebern Denny Fickert...