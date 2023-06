Bezirksliga-Saison ohne Sieg beendet

Keinen Grund zum Jubeln hatten in dieser Saison die U-18-Tennisspieler des Olbernhauer TC. In der Bezirksliga blieben sie auch in ihrem letzten Spiel ohne Sieg, denn gegen den Freiberger HTC konnten nur Stella Wiener und Ansgar Schulze in ihren Einzeln punkten. Trotz des 2:4 steht in der Dreier-Staffel ein Punkt für Olbernhau zu...