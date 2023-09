Biker jagen über Stock und Stein

Radsport: 23. Auflage für Greifenstein Bikemarathon

Pedalritter von Jung bis Alt können sich wieder freuen. Denn am kommenden Wochenende fällt der Startschuss für die 23. Auflage des Greifenstein Bikemarathons, der Radsportler erneut quer durch das Erzgebirge fahren lässt. Bereits am Freitagabend beginnt um 20 Uhr die Warm-up-Party auf dem Parkplatz des Fußballplatzes in Geyer...