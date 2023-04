Bittere Pille: TSV muss runter

Der Großmeister früherer Zeiten saß irgendwo am Rand. Arme verschränkt, finsterer Blick, blutendes Herz. "So reicht es halt einfach nicht. Das ist gar nix." Viermal ist Dieter Stöckel DDR-Einzelmeister im Tischtennis geworden, genauso oft hat er den Titel mit der Mannschaft, der damaligen BSG Elektronik Gornsdorf, gewonnen. Am...