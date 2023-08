Bratwurst hilft bei Weitenjagd

Mit Lukas Schober war ein Vize-Europameister des U-20-Bereichs beim Großolbersdorfer Werfer- und Springertag dabei. Für ihn hatten die Gastgeber ein besonderes Geschenk.

Obwohl Budapest weit entfernt ist, wirkt sich das schwache Abschneiden der deutschen Leichtathleten bei der Weltmeisterschaft in Ungarns Hauptstadt auch auf den SV 1870 Großolbersdorf aus. "So etwas geht nicht spurlos an uns vorüber", sagt die Vorsitzende und Trainerin Nadine Beck in Anspielung auf den Elan der Jugend. Umso mehr...