Brisantes Derby in Dittmannsdorf

Hinter Spitzenreiter Oelsnitz (20 Punkte) und Zschorlau (19) liegen die Fußballer des SV Tirol Dittmannsdorf (16) und des FSV Motor Marienberg II (14) in Lauerstellung. Am Sonntag, 15 Uhr, kommt es in Dittmannsdorf nun zum Duell beider Teams, wobei der gastgebende Tabellendritte wieder einmal auf die Unterstützung seiner Fans...