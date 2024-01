Cranzahlerin klar auf Titelkurs

Nach den Vorläufen zu den Erzgebirgsmeisterschaften im Kegeln zeichnen sich deutliche Konturen ab. In Leukersdorf, wo die Frauen Ü60/Ü70 aktiv waren, erwies sich Karin Zahn vom KV Cranzahl als die Beste. Sie erzielte 523 Holz und nimmt einen ordentlichen Vorsprung mit in das Finale in Niederschmiedeberg. Sonja Schlegel (457) vom...