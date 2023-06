Crash-Car-Rennen in Seiffen: "Kollisionen machen unsere Sportart aus"

Wer in Seiffen am Wochenende überholen wollte, legte einfach drauf los. Ein Blick in den Rückspiegel hätte sich auch nicht gelohnt, denn so etwas hatte keiner der Teilnehmer des dortigen Crash-Car-Rennens. "Bis auf das mutwillige Rammen der Fahrertür eines anderen Fahrzeugs ist alles erlaubt. Es muss nur die Fahrtrichtung eingehalten werden",...