Damen-Teams eröffnen Torejagd

In der Fußball-Kreisliga beginnt diesen Sonntag die Tore- und Punktejagd der neuen Saison. Dabei sind die Mannschaften des ATSV Gebirge/Gelobtland, der in Bockau antritt, und der in Schlettau auflaufenden Spielgemeinschaft Satzung/Preßnitztal jeweils auswärts gefordert sind. Die BSG Motor Zschopau ist in der Fünfer-Staffel zum...