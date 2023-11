"Das Spannendste war die Rückfahrt"

Ringen, Regionalliga Mitteldeutschland: FCE Aue siegt bei Germania Potsdam 24:6

Das Spannendste am Regionalligakampf unserer Auer Ringer war die Rückfahrt aus Potsdam, sagt Björn Schöniger. "Denn auf der Autobahn ist schon bissel was los gewesen. Gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen waren wir zuhause." Der Trainer des FC Erzgebirge Aue erlebte ansonsten einen geruhsamen Kampf, den seine Männer 24:6 gewannen.