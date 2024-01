Dem Kleinsten gelingt die größte Überraschung

Billardkegeln, 2. Regionalklasse: FCE Aue bezwingt Oberlungwitz mit 984:912 - Neunjähriger mit tollem Einstand

Ein Debüt nach Maß hat Billardkegler Vincent Popella am Wochenende in der 2. Regionalklasse Westsachsen erlebt. Am 10. Spieltag der Saison durfte der Neunjährige das erste Mal in der ersten Mannschaft des FC Erzgebirge Aue an den Tisch treten - und meisterte seine Premiere laut den "alten Hasen" mit Bravour. Seine 146 Punkte...