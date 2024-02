Aue knackt magische 1000er-Marke

Billardkegeln: FCE mit Heimsieg gegen Chemnitz

In der Favoritenrolle haben sich die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue am 11. Spieltag befunden - und sich offenbar pudelwohl gefühlt. Denn als Tabellenzweite hatten die Veilchen in der 2. Regionalklasse Westsachsen die dritte Mannschaft des Chemnitzer BC zu Gast, die derzeit Rang 6 im Feld von acht Teams belegt. Besonders...