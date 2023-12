Der Dritte gastiert beim Letzten: Passiert in Aue an diesem Montag ein Handballwunder?

Das Schlusslicht der 2. Bundesliga, der EHV Aue, hat zu ungewohnter Stunde die SG BBM Bietigheim in der Lößnitzer Erzgebirgshalle zu Gast. Für einen Sieg braucht es den Schlagertitel von 1970.

Die Rollen sind klar verteilt: Wenn zu ungewohnter Stunde - nämlich an diesem Montag ab 19 Uhr - in der Lößnitzer Erzgebirgshalle die SG BBM Bietigheim aufläuft, benötigt Handball-Zweitligist EHV Aue als Gastgeber für einen Sieg ein kleines Wunder. "Aber die gibt es bekanntermaßen ja immer wieder", will EHV-Manager Rüdiger Jurke den Kopf...