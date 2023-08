Der Hammer: Jada Julien vom LV 90 Erzgebirge holt Silber bei Leichtathletik-EM der U20

Jerusalem.

Hammerwerferin Jada Julien hat bei der Leichtathletik-EM der U20 in Jerusalem im letzten Versuch Silber aus dem Feuer gerissen. Die 19-jährige Athletin vom LV 90 Erzgebirge beförderte das Wurfgerät am Dienstag auf 62,92 Meter und schob sich noch vor die Ungarin Jazmin Csatari, die 62,47 Meter schaffte. Weiter als die gebürtige Dresdnerin Jada Julien, die gerade ihr Abitur am Sportgymnasium Chemnitz gemeistert hat, warf im -Stadion Givat Ram nur die Zypriotin Valentina Savva, die sich mit 64,29 Metern die Goldmedaille sicherte. Zweitbeste Deutsche war Nova Kienast (Berlin) auf Rang sieben. Sie kam auf eine neue persönliche Bestleistung von 60,09 Meter.tt