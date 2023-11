Derby an der Platte

Tischtennis, Bezirksliga: Tannen- gegen Schwarzenberg

Nach fünf Auswärtspartien in Folge laufen die Männer des TTSV Tannenberg am Samstag zu ihrem zweiten Heimspiel in der Tischtennis-Bezirksliga auf. Ab 16.30 Uhr empfangen die Handwerker den TTV Schwarzenberg II zum Erzgebirgsduell. Der Tabellenführer Tannenberg geht dabei als klarer Favorit an die heimischen Platten in der...