Derby-Sieg hievt Sachsenliga-Handballerinnen aus Marienberg in positiven Bereich

Seit dem Jahreswechsel haben die Damen des HSV 1956 eine weiße Weste. Daran änderte sich auch im Heimspiel gegen Schneeberg nichts, obwohl es anfangs noch haperte.

Erstmals in dieser Saison liegt das Punktekonto der Handballerinnen des HSV 1956 Marienberg im positiven Bereich. Der Sachsenliga-Sechste feierte am Samstag im Erzgebirgsderby gegen den SV Schneeberg (5.) beim 35:28 seinen vierten Sieg in Folge. Zwar reichte der Erfolg nicht, um am nun punktgleichen Rivalen vorbeizuziehen, weil der das bessere...