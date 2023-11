Derbypleite folgt klare Ansage

Derbypleite folgt klare AnsageDas 0:3 (0:1) gegen den Chemnitzer FC kann Aue verschmerzen. Mit Blick auf die nächste Partie in der Fußball-Landesliga der Frauen gibt es indes keine Ausreden mehr.

Spielerisch gut, kämpferisch okay, aber ein viel zu dünner Kader: Alexander Zamzow braucht nur wenige Worte, um die Derby-Niederlage gegen den Chemnitzer FC in Worte zu kleiden. Das Duell der Landesligafußballerinnen ging mit 3:0 (1:0) an die Himmelblauen. "Wobei das Ergebnis letztlich zu hoch ausgefallen ist", sagt Veilchencoach...