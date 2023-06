Deutschneudorf bejubelt Aufstieg

Im mittelsächsischen Fußballverband haben sich die Deutschneudorfer Fußballer, die seit dem Sommer eine Spielgemeinschaft mit Neuhausen/Cämmerswalde bilden, den Aufstieg in die 2. Kreisliga (B) gesichert. Eine Feier gab es allerdings noch nicht, da die SG Dittmannsdorf II am Sonntag nicht in Neuhausen antrat. Damit ist die SpG...