Die Oberwiesenthaler haben viel zu tun vor dem Continentalcup im Skilanglauf

Nach einem Temperatursturz gibt es mehr Arbeit als sonst am Fichtelberg. Doch es wird geschuftet, um für 249 Athleten aus 16 Nationen möglichst gute Bedingungen zu schaffen.

Der Winter ging so gut los mit prächtigem Schneefall, doch jetzt sind wieder Rackern und Bangen angesagt. Denn in der Sparkassen-Skiarena in Oberwiesenthal, in der ab Freitag der Continentalcup im Skilanglauf ausgetragen werden soll, regnet es. Eine Absage des Wettbewerbs, für den genau 249 Frauen und Männer aus 16Nationen gemeldet sind, steht...