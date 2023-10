Dieses Duell birgt von Haus aus Feuer

Ein brisantes Duell erwartet Alexander Zamzow für diesen Sonntag. Ab 14 Uhr müssen die Landesliga-Fußballerinnen des FC Erzgebirge Aue in Eckersbach gegen den DFC Westsachsen Zwickau Farbe bekennen. "In der Partie steckt von Haus aus viel Feuer", sagt der Veilchencoach. Das lehrt ihn die Erfahrung. So sei die Mannschaft des DFC...