Drei Teams wahren ihre weiße Weste

Am 3. Spieltag der beiden Kreisligen mussten die nächsten Mannschaften erstmals Punkte abgeben. Nur Krumhermersdorf und Neudorf siegten auch im dritten Saisonspiel.

Die Reihen lichten sich langsam: Denn nach dem 3. Spieltag in den beiden Kreisliga-Staffeln können nur noch der FSV Krumhermersdorf und der SV Neudorf in der Kreisliga Ost sowie der Lauterer SV Viktoria - dessen Spiel in Schlettau wegen Spielermangels bei den Gastgebern verschoben wurde - in der Weststaffel eine unbefleckte Weste...