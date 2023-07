Dreimal Silber beim Römercup

Nachwuchsringer Rafael Bohn vom RV Thalheim ist beim traditionsreichen Römercup in Ladenburg knapp an Gold vorbeigeschrammt. Im Limit bis 51 Kilo gewann der Erzgebirger in der Altersklasse U 17 zwei Duelle mit Technischer Überlegenheit und kassierte dann im dritten eine 1:4-Punktniederlage gegen Noah End von der SVG...