Duo aus der Region landet ganz vorn

Beim Bergstadt-Meeting in Freiberg haben zwei junge Leichtathletinnen aus der Region für zwei Topresultate gesorgt. Leonie Schürer aus Lugau gewann den Weitsprung in der weiblichen Jugend U 18 mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 5,35 Metern. Zur Norm für die Deutsche Meisterschaft ihrer Altersklasse in Rostock reicht...