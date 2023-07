Duo visiert Aufstieg an

Trotz des verpassten Klassenerhalts in der 2. Bundesliga besteht für die Radball-Sektion der SG Niederlauterstein die Möglichkeit, auch in der kommenden Saison in der zweithöchsten Spielklasse vertreten zu sein. Denn die zweite Vertretung der Erzgebirger hat am Samstag in eigener Halle die Chance, den Aufstieg in die 2....