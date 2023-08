Ehrenfriedersdorfer brechen zu JWM auf

In Rettenbach wird es schwierig. Dort werden ab dem 3. August die Junioren-Weltmeisterschaften im Grasskifahren ausgetragen. Und unter den Qualifizierten, die im österreichischen Burgenland an den Start gehen, sind auch vier vom Grasskiteam Erzgebirge. "Und die gehen durchaus nicht chancenlos in die Wettbewerbe, die im SuperG, in...