Ehrenfriedersdorferin kegelt sich mit Bahnrekord zum Titel

Die Erzgebirgsmeisterschaft ist beendet. Dabei gab es nicht nur auf den Anlagen in Cranzahl bei den Finalläufen noch einige Verschiebungen.

Mit starken Leistungen, so Fachwart Thomas Jacobi, sind am Wochenende die Erzgebirgseinzelmeisterschaften der Kegler in den Erwachsenen- und Seniorenklassen zu Ende gegangen. Aus Sicht der Annaberger Region ragten Annett Besner und Dietmar Fröhlich mit ihren Titeln heraus.