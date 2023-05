EHV Aue bleibt voll im Aufstiegsrennen

Oppenweiler. Der EHV Aue hat am 1. Mai in der Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga einen klaren Sieg eingefahren. Beim HC Oppenweiler/Backnang gewann das Team von Trainer Stephan Just 38:25 ( 21:12). Damit ist Aue nach vier Spielen weiterhin ungeschlagen und verfügt nun über 6:2 Punkte. "Es war ein tolles Spiel und eine überragende Leistung unseres Teams. Die Truppe war fokussiert und hat die Aufgabe souverän und hochkonzentriert gelöst. Jetzt sind wir wieder voll im Auftsiegsrennen", sagte EHV-Manager Rüdiger Jurke.

Nur zu Beginn des Spiels verlief das Geschehen ausgeglichen (4:4/8. Minute), dann machte Aue die Musik. Sebastian Paraschiv erzielte in der 12. Minute das 8:5. Kevin Roch baute den Vorteil anschließend auf 15:9 aus. Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Erzgebirger. Ernest Jerebie stellte Mitte der 2. Halbzeit auf 31:19. Paraschiv war mit 9 Treffern der erfolgreichste Torschütze des EHV, Elias Gansau traf siebenmal. In der Tabelle führt aktuell der TuS Vinnhorst mit 7:1 Zählern. Dieses Team gastiert am 14. Mai ab 17 Uhr beim EHV Aue. (kbe)