Eine Randsportart rückt in den Fokus

Seit fast 100 Jahren wird in Großrückerswalde Faustball gespielt. Die Resultate der Männer können sich immer noch sehen lassen. Doch was den Verein optimistisch in die Zukunft blicken lässt, ist vor allem das Engagement junger Nachwuchsspielerinnen.

Mit einem beeindruckenden Endspurt haben die Faustballer des SV Großrückerswalde 49 doch noch für ein versöhnliches Saisonende gesorgt. Zunächst war die Enttäuschung groß, denn in der regulären Bezirksliga-Runde fehlte lediglich ein Satz zum 4. Platz. Statt das Podest angreifen zu können, wurde in der Endrunde nur um die... Mit einem beeindruckenden Endspurt haben die Faustballer des SV Großrückerswalde 49 doch noch für ein versöhnliches Saisonende gesorgt. Zunächst war die Enttäuschung groß, denn in der regulären Bezirksliga-Runde fehlte lediglich ein Satz zum 4. Platz. Statt das Podest angreifen zu können, wurde in der Endrunde nur um die...