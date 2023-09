"Einige haben sich echt gequält"

Hochsommerliche Hitze beim Herbstcrosslauf in Johanngeorgenstadt: Viele der 80 Starter taten sich damit schwer. Andere hatten die falschen Schuhe an.

Bei Temperaturen im hochsommerlichen Bereich ist am Sonnabend in Johanngeorgenstadt der Herbstcrosslauf des örtlichen Wintersportvereins über die Bühne gegangen. Die Hitze setzte dem einen oder anderen der etwa 80 Starter mächtig zu. Wahrscheinlich hielt das Wetter auch einige Läufer ab. Nicht so Philipp Deter vom FSV...