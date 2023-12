Endlich wieder zuhause

Nach sieben Monaten können die Lugauer Tischtennisspieler wieder in gewohnter Umgebung antreten. Die Rückkehr soll den nötigen Auftrieb für das wichtige Heimspiel gegen Haiming geben.

Die Rückkehr in die alte Heimat könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen. Denn mit einem Sieg am Sonntag (16 Uhr) gegen das Schlusslicht SV Haiming können die Tischtennis-Aktiven des TTC Lugau die direkten Abstiegsplätze in der Regionalliga verlassen.