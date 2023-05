Erfolgreicher Auftakt am Netz

Zwei Tennisvereine aus der Region hatten am ersten Spieltag der Freiluftsaison Grund zum Jubeln. So feierte der TSV Zschopau in der AK-50-Bezirksklasse einen 4:2-Sieg beim TC Frankenbach. Die in der AK-40-Bezirksliga für Zwönitz antretenden Gästespieler des TSV feierten mit ihrem Team einen 6:0-Sieg gegen Kirchberg. Eine weiße Weste...