Erste Hauptrunde im Pokal ausgelost

Der Fußball-Kreisverband Erzgebirge hat die Pokalansetzungen für die erste Hauptrunde mitgeteilt. "Die Spiele der Herrenwettbewerbe sind während der der Staffeltagung der Erzgebirgsliga am 12. August in Oelsnitz komplett frei ausgelost worden", heißt es seitens des Verbandes. Ausgetragen werden die Begegnungen am 9./10....