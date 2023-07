Erzgebirge sucht seine Kreismeister

Zum dritten Mal richtet der SV Lengefeld die Erzgebirgsmeisterschaft im Schach aus. "Sie ist in erster Linie für Erwachsene gedacht. Es können aber auch Nachwuchsspieler teilnehmen", so Organisationsleiter Franko Haugk über den Wettkampf. Das Turnier soll vom 11. bis 13. August möglichst viele Teilnehmer an die Bretter locken....