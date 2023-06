Erzgebirger erobern das Podest

Ihre hervorragende Form hat Lara Dietrich in Dresden untermauert. Die Regionalmeisterin aus Schönheide war beim Landesvergleich der U 14 bis U 20 für die LG Vogtland am Start. In der AK 12 sicherte sich die Erzgebirgerin jeweils Gold über 75 Meter und 60 Meter Hürden. Silber im Ballwurf komplettierte ihren Erfolg. Jeweils Zwei...