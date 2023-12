Erzgebirger profitieren von Sachsen-Kampagne

Vereinsleben: Ministerpräsident zeichnet 222 Sportclubs für ihr Engagement aus - Neuauflage 2024 geplant

Eine ganze Reihe von Vereinen, die dem Kreissportbund Erzgebirge angehören, sind für die Aktion "So geht sächsisch" ausgewählt worden. Ministerpräsident Michael Kretschmer hat deren Vertreter am Freitag in der Sächsischen Staatskanzlei empfangen. 23 der 222 eingeladenen Sportvereine kommen aus dem Erzgebirge - und erhalten...