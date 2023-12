23 Vereine bei "So geht sächsisch"

Eine ganze Reihe von Vereinen, die dem Kreissportbund Erzgebirge angehören, sind für die Aktion "So geht sächsisch" auserwählt worden. Ministerpräsident Michael Kretschmer hat deren Vertreter am Freitag in der Sächsischen Staatskanzlei empfangen. 23 der insgesamt 222 geladenen Sportvereine sind aus der Region, dürfen sich...