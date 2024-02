Erzgebirgische Modellsportler nehmen mit schnellen Autos Kurs aufs Saarland

Deutsche Meisterschaft in den Klassen des Maßstabs 1:12 – Sechs Starter des TSV Gelenau sind dabei und fahren um Medaillen

Sie sind Elektrotechniker, Kfz-Mechatroniker, Qualitätsprüfer, Werkzeugmacher. Aber in ihrer Freizeit so etwas wie Kinder. Denn sie lassen kleine Plastikflitzer über den Teppich zischen, tüfteln am Chassis, an den Reifen, an den Motoren. Nun macht sich ein Sextett der Modellsportler des TSV Gelenau auf ins Saarland, um bei der Deutschen...