Erzgebirgscup verspricht ein Feuerwerk

Einen hochklassigen Wettbewerb beleben die Sportakrobaten des SAV Grünhain-Schwarzenberg neu: Am 13. Dezember geben sich in der Ritter-Georg-Halle wieder Vereine aus dem In- und Ausland die Ehre.

Der jüngste Erzgebirgscup ist mehr als zehn Jahre her. 2012 brannten die Sportakrobaten des SAV Grünhain-Schwarzenberg dieses Feuerwerk letztmals ab. Die 13. Auflage soll es am 13. Dezember geben. "Wir stecken zwei Jahre in den Vorbereitungen und betreiben diese seit Februar ganz intensiv", sagt Nicole Reichel. Die... Der jüngste Erzgebirgscup ist mehr als zehn Jahre her. 2012 brannten die Sportakrobaten des SAV Grünhain-Schwarzenberg dieses Feuerwerk letztmals ab. Die 13. Auflage soll es am 13. Dezember geben. "Wir stecken zwei Jahre in den Vorbereitungen und betreiben diese seit Februar ganz intensiv", sagt Nicole Reichel. Die...