Erzgebirgshallencup: Budenzauber erfreut sich nach Pause großer Beliebtheit

Nach drei Jahren rollt wieder der Ball beim Erzgebirgshallencup. Die Neuauflage wird gut angenommen, aller Probleme zum Trotz.

Trotz Winterpause in den verschiedenen Fußballligen rollt auch in der Weihnachtszeit der Ball im Erzgebirge. Denn nach dreijähriger pandemiebedingter Pause veranstaltet der Kreisverband Fußball (KVF) Erzgebirge in diesem Jahr wieder den Erzgebirgshallencup.