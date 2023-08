Erzgebirgsligisten vor Generalprobe

Da in der Erzgebirgsliga bereits am 13. August der erste Spieltag der neuen Saison auf dem Programm steht, sind die Testspiele an diesem Wochenende für die Kreisoberligisten von großer Bedeutung. Alle Lokalvertreter treten zu dieser Generalprobe am Sonntag, 15Uhr, vor heimischer Kulisse an. So empfängt der FV Krokusblüte in...